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Школьник из Хабаровска выиграл первенство Азии по шахматам

Школьник из Хабаровска Каминский выиграл первенство Азии по шахматам.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 16 дек — РИА Новости. Школьник из Хабаровска выиграл первенство Азии по шахматам, сообщает правительство Хабаровского края.

«Хабаровчанин Даниил Каминский стал лучшим шахматистом Азии среди школьников в возрасте до девяти лет. Первенство Азии среди школьников проходило в Таиланде», — говорится в сообщении правительства на официальном сайте.

В классических шахматах Каминский стал серебряным призером, уступив лишь по дополнительным показателям, уточняют местные власти. Победителем стал шахматист из Китая.

В блице же ему не было равных. Хабаровчанин выиграл все девять встреч и стал победителем первенства Азии в своей возрастной категории.

По словам президента федерации шахмат Хабаровского края Павла Бордюхова, Каминский — один из самых талантливых юных шахматистов региона. Входит в состав сборной России и в его лице федерация видит одного из лидеров юношеских шахмат России. Каминский в 2023 году также стал участником первенства мира по шахматам среди мальчиков, которое прошло в Египте, а в 2022 году — лидером среди всех шахматистов края по числу завоеванных наград.

Всего российские шахматисты выиграли 12 медалей на первенствах Азии в различных возрастных группах по классическим, быстрым шахматам и блицу. Из них семь золотых, три серебряные и две бронзовые медали.