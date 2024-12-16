Школьник из Хабаровска выиграл первенство Азии по шахматам

По словам президента федерации шахмат Хабаровского края Павла Бордюхова, Каминский — один из самых талантливых юных шахматистов региона. Входит в состав сборной России и в его лице федерация видит одного из лидеров юношеских шахмат России. Каминский в 2023 году также стал участником первенства мира по шахматам среди мальчиков, которое прошло в Египте, а в 2022 году — лидером среди всех шахматистов края по числу завоеванных наград.