«Важно было доказать себе, что могу хорошо играть решающие партии». Есипенко — о крутой победе в Катаре

— Понимал, что последняя партия была очень важна для Эригайси. Он играл на победу, у меня черный цвет. Еще момент: последние партии на крупных турнирах у меня не очень удачно складывались. Проиграл Анишу Гири в «большой швейцарке»-2023 (ничья почти гарантировала Андрею выход на турнир претендентов-2024. — Прим. «СЭ»), затем на «Аэрофлот опен»-2024 уступил Амину Табатабаи и Владу Артемьеву на тай-брейке суперфинала-2024. Не знаю, это напряжение или просто усталость в концовках. Так что мне было очень важно в психологическом плане провести партию с Арджуном. В один момент сыграл неточно, а затем партия складывалось прекрасно.