Шахматы вошли в программу Кубка мира по киберспорту

Соревнования по шахматам пройдут в формате рапида с 31 июля по 3 августа в Эр-Рияде. В турнире примут участие 16 игроков, 12 из которых будут отобраны по итогам двух онлайн-этапов Champions Chess Tour, еще четыре участника будут определены по результатам квалификационного турнира.
Призовой фонд соревнований составит 1,5 млн долларов. Послом шахмат на Кубке мира выступит 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.
Впервые Кубок мира по кибереспорту прошел в 2024 году и включал 19 дисциплин, общий призовой фонд составил рекордные для киберспорта 60 млн долларов.