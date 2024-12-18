Шахматы вошли в программу Кубка мира по киберспорту

Соревнования по шахматам пройдут в формате рапида с 31 июля по 3 августа в Эр-Рияде. В турнире примут участие 16 игроков, 12 из которых будут отобраны по итогам двух онлайн-этапов Champions Chess Tour, еще четыре участника будут определены по результатам квалификационного турнира.