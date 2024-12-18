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Шахматы вошли в программу Кубка мира по киберспорту

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Турнир по шахматам вошел в программу предстоящего Кубка мира по киберспорту в Саудовской Аравии, сообщается на сайте турнира.

Источник: Максим Ксенофонтов/ТАСС

Соревнования по шахматам пройдут в формате рапида с 31 июля по 3 августа в Эр-Рияде. В турнире примут участие 16 игроков, 12 из которых будут отобраны по итогам двух онлайн-этапов Champions Chess Tour, еще четыре участника будут определены по результатам квалификационного турнира.

Призовой фонд соревнований составит 1,5 млн долларов. Послом шахмат на Кубке мира выступит 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Впервые Кубок мира по кибереспорту прошел в 2024 году и включал 19 дисциплин, общий призовой фонд составил рекордные для киберспорта 60 млн долларов.