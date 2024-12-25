С Карлсеном и Непомнящим, но без Гукеша. Что ждать от предстоящего ЧМ по рапиду и блицу?

У мужчин бесспорный фаворит Магнус Карлсен, который делал золотые дубли на двух последних ЧМ по рапиду и блицу. Всего норвежец семь раз выигрывал ЧМ по блицу и пять раз по рапиду. В Нью-Йорке прервать его победное шествие постарается вся шахматная элита, за исключением 18-го чемпиона мира Гукеша Доммараджу. За неделю до старта турниров в США индийский вундеркинд неожиданно пропал из списков участников. Напомним, что 17-й чемпион мира Дин Лижэнь после победы в матче 2023 года поехал на этап Grand Chess Tour в Румынию, на котором выступил неудачно, а затем взял длительную паузу, так и не сумев полноценно прийти в былую форму. Судя по всему, Гукеш решил не повторять ошибок предшественника и выбрал путь восстановления после тяжелого матча.