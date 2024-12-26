«Он заслужил похвалы, но я лучший шахматист в мире». Карлсен о силе Гукеша

Карлсен владел титулом чемпиона мира с 2013 по 2023 год, проведя четыре успешных защиты. От пятой защиты норвежец добровольно отказался, и в 2023 году титул перешел к китайцу Дин Лижэню, обыгравшему в матче за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего. В декабре Гукеш победил Дин Лижэня и стал самым молодым в истории чемпионом мира.