«Он заслужил похвалы, но я лучший шахматист в мире». Карлсен о силе Гукеша

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший чемпион мира норвежец Магнус Карлсен заявил, что он по-прежнему считает себя лучшим шахматистом в мире, а не индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу.
Карлсен владел титулом чемпиона мира с 2013 по 2023 год, проведя четыре успешных защиты. От пятой защиты норвежец добровольно отказался, и в 2023 году титул перешел к китайцу Дин Лижэню, обыгравшему в матче за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего. В декабре Гукеш победил Дин Лижэня и стал самым молодым в истории чемпионом мира.
«Гукеш заслуживает всяческих похвал за победу как в матче за звание чемпиона мира, так и на турнире претендентов. Но если речь заходит о лучшем шахматисте в мире, то я по-прежнему считаю, что это я», — приводит слова Карлсена VG.
Норвежский гроссмейстер добавил, что его больше интересует чемпионат мира по быстрым шахматам, на котором он побеждал последние два года.
«Так сложились обстоятельства, что чемпионат мира по блицу — самое важное событие для меня», — сказал Карлсен.
Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря 2024 года.