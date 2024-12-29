У России весь пьедестал на ЧМ по рапиду! Мурзин — самый неожиданный чемпион в истории!

Володар Мурзин продолжил приятную традицию, когда накануне новогодних праздников представитель российских шахмат делает громкую сенсацию на ЧМ по рапиду. В прошлом году Анастасия Боднарук была «посеяна» только под 51-м номером, но смогла выиграть главный турнир года по быстрым шахматам, на драматичном тай-брейке переиграв Хампи Конеру (представительница Индии выиграла свой второй титул в этом году). Мурзин, имевший 59-ю позицию в стартовом листе, занял чистое первое место, набрав 10 очков из 13. По ходу турнира ему удалось обыграть таких топов мировых шахмат, как Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Ян-Кшиштоф Дуда и Рамешбабу Прагнанандха. С последним Володару повезло, но, как мы знаем, в спорте везет сильнейшим.