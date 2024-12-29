Лавров прокомментировал отстранение Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам

«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение. Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — заявил глава МИД РФ в комментарии газете «Коммерсантъ».