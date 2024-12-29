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Лавров прокомментировал отстранение Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал скандал, произошедший на чемпионате мира по быстрым шахматам, где шахматиста Магнуса Карлсена из Норвегии дисквалифицировали из-за несоответствия дресс-коду.

Источник: РИА "Новости"

«Тот факт, что чемпиона мира Магнуса Карлсена по сути выгнали за то, что он пришел в джинсах, вызывает изумление, если не остолбенение. Тогда уж и Зеленского надо за дресс-код отовсюду гнать, это б многие проблемы решило», — заявил глава МИД РФ в комментарии газете «Коммерсантъ».

Ранее ФИДЕ отстранила 34-летнего норвежского шахматиста от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Магнус пришел на матч в джинсах, и после штрафа главный судья Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду. Карлсен снялся с чемпионата мира по блицу.

Также ФИДЕ оштрафовала Яна Непомнящего на 200 долларов из-за того, что он пришел в спортивной обуви. Россиянин сменил ее, и был допущен до матча.

Чемпионат мира проходит в Нью-Йорке (США) с 26 по 31 декабря.