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«Это база». Илон Макс отреагировал на дисквалификацию Магнуса Карлсена

Глава компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск отреагировал на дисквалификацию норвежского шахматиста Магнуса Карлсена.

Источник: Getty Images

«Магнус — это база», — написал Маск в социальных сетях и поставил эмодзи, который смеется до слёз.

Напомним, Магнус Карлсен получил дисквалификацию на чемпионате мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке (США), из-за несоблюдения дресс-кода. Он принимал участие в турнире в джинсах, что запрещено правилами. Также он не выступит на соревнованиях по блицу. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за аналогичное нарушение был оштрафован главным арбитром чемпионата мира по рапиду на $ 200. Победителем соревнований в Нью-Йорке стал 18-летний россиянин Володар Мурзин.