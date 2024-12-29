Песков поздравил российских шахматистов с победой на чемпионате мира по рапиду

Он также отдельно отметил вклад федерации шахмат России. «Хочется отдельно поздравить нашу федерацию шахмат, которая с самого начала прикладывала огромные усилия, чтобы дать нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях. И эта стратегия себя оправдывает. Спортсмены должны выступать», — сказал Песков и пожелал успехов и побед всем российским спортсменам, которых ждут старты.