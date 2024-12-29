Песков поздравил российских шахматистов с победой на чемпионате мира по рапиду

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Победа российских гроссмейстеров на чемпионате мира по рапиду еще раз показала, как сильна российская шахматная школа. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков.
Российский гроссмейстер Володар Мурзин в воскресенье в Нью-Йорке стал чемпионом мира по рапиду, набрав 10 очков из 13. В активе ставшего вторым Александра Грищука 9,5 балла, столько же и у занявшего третье место Яна Непомнящего.
«Очень хорошие новости приходят с чемпионата мира по рапиду. Наши шахматисты продемонстрировали впечатляющие успехи, — сказал Песков. — Весь пьедестал наш. Володар Мурзин получил золото. Это еще раз подчеркивает, как сильна наша школа, как она конкурентоспособна».
«И, конечно, нет сомнений, что у наших шахматистов, в том числе у молодого поколения, блестящее шахматное будущее. Мы всей страной гордимся их успехами», — добавил Песков.
Он также отдельно отметил вклад федерации шахмат России. «Хочется отдельно поздравить нашу федерацию шахмат, которая с самого начала прикладывала огромные усилия, чтобы дать нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях. И эта стратегия себя оправдывает. Спортсмены должны выступать», — сказал Песков и пожелал успехов и побед всем российским спортсменам, которых ждут старты.
«Пользуясь случаем, конечно, хочется пожелать всем нашим спортсменам, кого ожидают в будущем году международные старты, не менее впечатляющих результатов», — отметил он.