Путин поздравил шахматиста Мурзина с победой на чемпионате мира

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Володара Мурзина с победой в чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) в Нью-Йорке, отметив, что он убедительно подтвердил высокий авторитет отечественной шахматной школы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский гроссмейстер Мурзин в воскресенье в Нью-Йорке стал чемпионом мира по рапиду, набрав 10 очков из 13. В активе ставшего вторым Александра Грищука 9,5 балла, столько же и у занявшего третье место Яна Непомнящего. В женском рапиде отличилась Екатерина Ланго, завоевав бронзу.
«Уважаемый Володар Артурович! Поздравляю Вас с победой на чемпионате мира в Нью-Йорке. Вы блестяще справились с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками продемонстрировали мастерство, выдержку, отличную подготовку, убедительно подтвердили высокий авторитет отечественной шахматной школы. И конечно, отрадно, что весь пьедестал почёта заняли российские спортсмены», — говорится в телеграмме.
Путин пожелал шахматисту новых достижений и всего наилучшего. Кроме того, пользуясь случаем, поздравил с наступающим Новым годом.