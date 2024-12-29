Путин поздравил шахматиста Мурзина с победой на чемпионате мира

«Уважаемый Володар Артурович! Поздравляю Вас с победой на чемпионате мира в Нью-Йорке. Вы блестяще справились с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками продемонстрировали мастерство, выдержку, отличную подготовку, убедительно подтвердили высокий авторитет отечественной шахматной школы. И конечно, отрадно, что весь пьедестал почёта заняли российские спортсмены», — говорится в телеграмме.