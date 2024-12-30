Дворкович высказался о скандале с Карлсеном на ЧМ по рапиду

Карлсен был дисквалифицирован с соревнований по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Норвежец получил предупреждение от организаторов турнира и необходимости поменять джинсы на брюки, но гроссмейстер отказался это делать и снялся с соревнований. В воскресенье Карлсен сообщил, что собирается принять участие в турнире по блицу.
«Жаль, что введение правил дресс-кода хотя и было юридически обоснованным и последовательным, оставило у некоторых ощущение, что это несоразмерно и привело к ситуации, которую все предпочли бы избежать, включая некоторые слова, сказанные на пике эмоций, о которых, скорее всего, потом пожалеют. Уход Магнуса Карлсена, сыгравшего исключительную роль в подъеме шахматного спорта на новые высоты в течение последних нескольких лет, стал крайне неудачным следствием этого разрыва», — приводит слова Дворковича официальный аккаунт FIDE в соцсети X.
«Я искренне сожалею, что эта ситуация обострилась, и обе стороны не нашли решение вовремя, чтобы предотвратить уход Магнуса. FIDE по-прежнему привержена принятию конкретных мер, чтобы гарантировать, что все игроки чувствуют поддержку и ценность, признавая их важную роль во вдохновении болельщиков и продвижении игры во всем мире. Мы должны сообща стремиться сохранить целостность шахмат, одновременно гарантируя, что этот вид спорта останется инклюзивным и привлекательным. Я с нетерпением жду, когда Магнус Карлсен и другие ведущие игроки продолжат украшать шахматную доску на крупных международных турнирах, принося волнение и вдохновение миллионам поклонников по всему миру», — добавил глава организации.
Также Дворкович отметил, что данная ситуация подчеркивает необходимость модернизации текущего подхода к дресс-коду шахматистов на соревнованиях.
«Позвольте мне подчеркнуть, что основы этих правил были тщательно разработаны. Я также надеюсь, что активная позиция многих других игроков сейчас приведет к улучшению этой важной структуры в интересах болельщиков, игроков, партнеров и СМИ. Опасения, высказанные Магнусом Карлсеном, подчеркивают необходимость дальнейшего обсуждения того, как модернизировать текущий подход, чтобы гарантировать, что наши правила и их применение отражают развивающуюся природу шахмат как глобального и доступного вида спорта», — сказал Дворкович.
«Что касается применения правил во время чемпионатов мира по блицу, то, основываясь на консультациях с нашими партнерами и их предпочтениях, я принял решение попробовать подход, который предоставит больше гибкости должностным лицам FIDE в суждениях относительно пригодности одежды. Принцип прост: по-прежнему требуется следовать официальному дресс-коду, но допускаются элегантные небольшие отклонения (в частности, подходящие джинсы в сочетании с пиджаком). В конце концов, наступает Новый год, и я искренне надеюсь, что никто не попытается подорвать праздничное настроение, в том числе злоупотребляя этой дополнительной гибкостью», — подытожил президент FIDE.