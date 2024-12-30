Дворкович высказался о скандале с Карлсеном на ЧМ по рапиду

«Я искренне сожалею, что эта ситуация обострилась, и обе стороны не нашли решение вовремя, чтобы предотвратить уход Магнуса. FIDE по-прежнему привержена принятию конкретных мер, чтобы гарантировать, что все игроки чувствуют поддержку и ценность, признавая их важную роль во вдохновении болельщиков и продвижении игры во всем мире. Мы должны сообща стремиться сохранить целостность шахмат, одновременно гарантируя, что этот вид спорта останется инклюзивным и привлекательным. Я с нетерпением жду, когда Магнус Карлсен и другие ведущие игроки продолжат украшать шахматную доску на крупных международных турнирах, принося волнение и вдохновение миллионам поклонников по всему миру», — добавил глава организации.