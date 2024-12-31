Нас ждет суперразвязка ЧМ по блицу. Мурзин идет за золотым дублем, Карлсен может сняться

После победы Володара Мурзина на ЧМ по рапиду он также смог пробиться в четвертьфинал ЧМ по блицу. Попасть в топ-8 по итогам 13 туров в такой мощной конкуренции — супердостижение. Причем в стартовых пяти партиях он набрал три очка из пяти (потерпев поражение от Уэсли Со) и был далек от лидирующей группы. Однако в следующих восьми турах Мурзин одержал пять побед, в том числе одолев Юй Янъи и Прагнанандха Рамешбабу. В двух заключительный турах 18-летний россиянин сыграл вничью с Фабиано Каруаной и Яном Непомнящим и набрал 9,5 очка.