Ниманн жёстко раскритиковал ФИДЕ за совместный титул Карлсена и Непомнящего на ЧМ по блицу

"Официально: мир шахмат сошёл с ума! Такого не было никогда в истории. Не могу поверить, что мировые шахматы контролирует один игрок. Чемпион мира может быть только один!
Деньги и власть абсолютно развращают. Прискорбные факты подтверждается ещё раз.
Представьте финал US Open, где Алькарас и Синнер просто решают разделить первое место. А организаторы впервые в истории придумывают для них новое правило из-за угрозы финансовых потерь.
ФИДЕ переходит от отстранения Карлсена к созданию совершенно нового правила. Похоже, что регулирующий орган шахмат не намерен быть беспристрастным. Похоже, их волнует только то, что думает один игрок.
Я буду работать изо всех сил, чтобы попасть в финал в следующем году и гарантировать, что ни один «ЧЕМПИОНАТ» не будет произвольно «РАЗДЕЛЁН»", — написал Ниманн в социальных сетях.