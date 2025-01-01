В Сети завирусилось видео с разрыдавшимся украинским шахматистом

Иванчук находился в числе лидеров турнира и был близок к выходу в плей-офф чемпионата мира по блицу. В одной из партий 55-летний украинец в эндшпиле начал заметно нервничать, задумался над ходом, после чего нажал на таймер, когда на нем уже не оставалось времени. Так он уступил американцу Даниэлю Народицкому из-за нехватки времени.