В Сети завирусилось видео с разрыдавшимся украинским шахматистом

Иванчук находился в числе лидеров турнира и был близок к выходу в плей-офф чемпионата мира по блицу. В одной из партий 55-летний украинец в эндшпиле начал заметно нервничать, задумался над ходом, после чего нажал на таймер, когда на нем уже не оставалось времени. Так он уступил американцу Даниэлю Народицкому из-за нехватки времени.
После сыгранной партии Иванчук разрыдался, закрыв лицо руками. Этот момент стал вирусным в социальных сетях. Его пытались успокоить организаторы турнира и соперник.
Затем по ходу соревнований украинец потерпел два поражения подряд и покинул турнир, заняв 66-е место в таблице с 7 очками.
Победу на чемпионате мира по блицу разделили норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий, которые сыграли вничью в финале чемпионата мира по блицу. Норвежец выиграл две стартовые партии, но Непомнящему удалось сравнять счет. Затем последовали три партии, которые закончились вничью. После Карлсен предложил Непомнящему «разделить» первое место.