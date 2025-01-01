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В Сети завирусилось видео с разрыдавшимся украинским шахматистом

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украинский шахматист Василий Иванчук разрыдался после поражения на чемпионате мира по блицу, который прошел в Нью-Йорке.

Иванчук находился в числе лидеров турнира и был близок к выходу в плей-офф чемпионата мира по блицу. В одной из партий 55-летний украинец в эндшпиле начал заметно нервничать, задумался над ходом, после чего нажал на таймер, когда на нем уже не оставалось времени. Так он уступил американцу Даниэлю Народицкому из-за нехватки времени.

После сыгранной партии Иванчук разрыдался, закрыв лицо руками. Этот момент стал вирусным в социальных сетях. Его пытались успокоить организаторы турнира и соперник.

Затем по ходу соревнований украинец потерпел два поражения подряд и покинул турнир, заняв 66-е место в таблице с 7 очками.

Победу на чемпионате мира по блицу разделили норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий, которые сыграли вничью в финале чемпионата мира по блицу. Норвежец выиграл две стартовые партии, но Непомнящему удалось сравнять счет. Затем последовали три партии, которые закончились вничью. После Карлсен предложил Непомнящему «разделить» первое место.