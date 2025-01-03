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Российских шахматистов обяжут возвращать деньги спонсоров в случае смены гражданства

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов рассказал, что обратится к крупнейшим спонсорам российских шахматистов с предложением включить в контракты пункт, обязывающий игроков возвращать спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства.

«ФШР приняла решение обратиться ко всем крупным российским спонсорам, помогающим шахматистам и их командам, чтобы в обязательном порядке в контракты был внесен пункт, согласного которому шахматист обязан вернуть все спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства.

ФШР сделала выводы и подобную практику уже ввела после того, как ряд шахматистов сменили гражданство после 2022 года.

Этот шаг необходим в нынешних реалиях, хотя и вызывает болезненную реакцию у многих тренеров, которые прикреплены к талантливым шахматистам и пытаются манипулировать ими», — приводит слова Филатова ТАСС.