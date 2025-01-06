«Успокою налогоплательщиков: такого дармоеда, как я, вы не кормите». Он «проспал» партию с Ниманном на ЧМ

И я после него выиграл три партии подряд, что вообще-то довольно героический камбэк, я им горжусь. Но этого все равно не хватило. То есть даже если бы я обыграл Ниманна, мне нужно было бы выиграть еще минимум одну партию и ни одной не проиграть. Да и почему я должен был обязательно выигрывать у Ниманна? Тоже странная логика.