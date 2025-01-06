«Успокою налогоплательщиков: такого дармоеда, как я, вы не кормите». Он «проспал» партию с Ниманном на ЧМ

Даниил Дубов — заметный персонаж на старте шахматного 2025-го.
На чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке он не вышел на партию против американского гроссмейстера Ханса Ниманна, что стоило попадания в плей-офф. По официальной версии, Дубов проспал.
Но в разговоре с Леви Розманом на ютуб-канале Take Take Take Даниил намекнул на возможный протест против читерства: «Когда случается что-то подобное, если ты не идиот, ты знаешь, что на самом деле случилось. И я знаю, ты не идиот, Леви».
Босс российских шахмат Андрей Филатов сурово отчитал Дубова, обвинив к тому же в непрофессионализме:
«Страна, налогоплательщики инвестировали в шахматистов, чтобы они получали образование, формировались как игроки. И многие, добившись определенных успехов, забывают, что это не они исключительные, а это наша российская шахматная школа, на средства государства, налогоплательщиков, их сформировала и позволила стать большими шахматными профессионалами».
Сам Дубов готов сыграть с Ниманном, но при условии предварительного теста на детекторе лжи с вопросами о читерстве. У такого матча нашелся меценат — Вадим Розенштейн предложил призовой фонд в 1 млн долларов.
Ясности с форматом и датой пока нет. Зато Ниманна уже пригласили на топовый российский турнир «Аэрофлот Опен».
Мы связались с Дубовым и поговорили о «сонном» конфликте.
«Что будет, если на “Аэрофлоте” жребий снова сведет с Ниманном? Посмотрим, как у меня будет со сном»
— Партия с Ниманном, которую ты «проспал», стоила тебе минимум 11 тысяч долларов — разница между 8-м и 10-м местами. Мог бы отбить поездку в Нью-Йорк. Не жалеешь?
— Во-первых, не переживай, по итогам поездки я все равно в плюсе — я же еще рапид играл. Во-вторых, если люди рассматривают мой поступок как заявление, конечно, он смотрится сильнее, когда ты от многого отказываешься.
Тут ведь дело не в деньгах. Эта партия поставила крест на вполне реальном шансе побороться за звание чемпиона мира. В тот момент разницы между первым и восьмым местами не было. Но при этом меня удивляет, что многие думают, будто если бы я вышел играть с Ниманном — обязательно бы попал в нокаут. Люди почему-то игнорируют тот факт, что я с Ниманном играл за четыре тура до конца.
И я после него выиграл три партии подряд, что вообще-то довольно героический камбэк, я им горжусь. Но этого все равно не хватило. То есть даже если бы я обыграл Ниманна, мне нужно было бы выиграть еще минимум одну партию и ни одной не проиграть. Да и почему я должен был обязательно выигрывать у Ниманна? Тоже странная логика.
— Но если бы ты вышел на партию с Ниманном и проиграл — ты бы попал в нокаут при условии победы в трех остальных партиях?
— Это связано с системой дополнительных показателей. На чемпионате мира применялся так называемый усеченный Бухгольц. Это сумма очков всех твоих соперников: у кого она больше, тот проходит в следующий круг.
Но правила таковы, что если партия не сыграна, то за этого человека ты получаешь баранку. То есть если бы я вышел на партию с Ниманном и проиграл в два хода, его очки пошли бы мне в доппоказатель и этого хватило бы для попадания в восьмерку.
Но снова: мы не должны рассуждать так, словно партия с Ниманном была в последнем туре и мне достаточно было выйти на нее, чтобы попадать в нокаут. На тот момент никто не знал, как все сложится.
— Как ты относишься к приглашению Ниманна на «Аэрофлот Опен»?
— Честно говоря, не совсем понял, в чем смысл этого приглашения. В твиттере попалась хорошая шутка: не угроза ли это? Есть ли вероятность, что он сыграет? Ну, не знаю, я ее оцениваю как невысокую. Но если готов, то пусть сыграет.
— А в твоих планах есть этот турнир?
— Такая вероятность есть. Я хотел бы выступить на «Аэрофлоте».
— А если жребий снова сведет вас с Ниманном?
— Это только гипотетический расклад. Если так действительно произойдет, посмотрим, как у меня будет со сном.
«Главный налогоплательщик, который мне помогал — отец»
— Давай про «проблемы со сном». Тебя удивила острая реакция президента ФШР Андрея Филатова?
— Не слишком. Единственное, что меня не то что расстроило, но неприятно удивило: российские шахматисты добились в Нью-Йорке огромных успехов, взяли два титула, но вместо того, чтобы отдать им должное, сейчас начались какие-то разборки и переругивания.
Подчеркну: наши личные отношения с Андреем Васильевичем бывали разными, но на деловом уровне они всегда были хорошими. Никаких претензий к нему, включая это высказывание, у меня нет.
Я думаю, Андрей Васильевич имел в виду ровно то, что сказал. Это возможная точка зрения. Но все эти заявления не значат, что между нами конфликт.
— Ты общался с Филатовым после этого высказывания?
— Я ему написал: «Если вам действительно интересно, почему я проспал, можете у меня уточнить».
Единственное, что могу прокомментировать по его высказыванию — про деньги налогоплательщиков. В моей карьере так сложилось, что главный налогоплательщик, который мне помогал — это отец. Эти разговоры — «как же так, что ты творишь на государственные деньги» — начались еще когда я помогал Магнусу (в 2021-м Дубов входил в команду Карлсена перед чемпионским матчем против Яна Непомнящего — Спортс'").
Могу успокоить наших ревностных казначеев, которые делят принадлежащий им государственный бюджет: у меня уже лет пять нет никакой зарплаты от Российской шахматной федерации. Не волнуйтесь, такого дармоеда, как я, вы не кормите.
— Кто оплачивал твою поездку на чемпионат мира в Нью-Йорк?
— Поскольку я довольно неплохо играю в шахматы, часть расходов компенсировала ФИДЕ. По регламенту они частично оплачивают поездку людям с определенными заслугами. Далеко не все, не волнуйтесь. Из своего кармана я тоже очень много потратил.
— Сколько?
— Не хочу называть точную сумму, но это пятизначная цифра в долларах.
— Володар Мурзин рассказывал, что с трудом получил американскую визу. Как было у тебя?
— У меня все было отлично. Приятно хвалить, когда действительно есть за что. ФШР предложила помощь с оформлением виз, насколько я понял, всем российским шахматистам, кто собирался в Нью-Йорк. Они помогли нам сделать спортивную визу через Минспорт.
Меня записали на собеседование в Ташкенте. Я его прошел секунд за 30, у большинства ребят было так же. Видимо, там все было решено заранее.
— Почему ты не получаешь зарплату?
— Есть несколько формальных моментов, которые это затрудняют. У меня нет никаких претензий, ничего личного. Я это упомянул не в смысле «пожалейте меня и дайте денег», а просто чтобы успокоить несчастных налогоплательщиков, что мне они не платят. Нормально пока держусь и без зарплаты.
— ФШР требует от топ-шахматистов подписать контракты, по которым они в случае смены страны в течение 10 лет обязаны компенсировать все спонсорские затраты на их подготовку. Как ты к этому относишься?
— Лично для меня как для профессионала это невыгодно. Для ФШР как для организации — наоборот.
— Объясни?
— Контракт предполагает же не только компенсацию денег. Это спонсорская поддержка, занятия с тренером и так далее. Для молодых ребят, которые не могут себе в полной мере этого позволить, наверное, здорово.
Мотивацию Андрея Филатова тоже можно понять. Учитывая политическую ситуацию, вероятность того, что кто-то на бюджетные деньги быстро поднимет рейтинг и потом перейдет условно в американскую шахматную федерацию, далеко не нулевая. И он хочет от этого застраховаться. Кому-то близки такие взгляды, кому-то — нет, но тут есть логика.
Но по моему опыту общения с организаторами турниров: подписав такой контракт, ты меняешь свой статус. И попадать на некоторые топовые международные турниры станет сложнее. Так что тут палка о двух концах.
— Не от одного игрока слышала, что попадать на крутые турниры с российским паспортом и сейчас крайне сложно.
— Ха-ха, я тоже такое слышал. На самом деле, тут есть нюанс, в котором я сам относительно недавно разобрался, раньше меня это не тревожило. Постараюсь объяснить понятно.
Смысл в том, что если ты имеешь российское спортивное гражданство и играешь на любом международном турнире, напротив твоей фамилии стоит флаг ФИДЕ. Такие правила нейтрального статуса. При этом в официальной системе ФИДЕ, на сайте ФИДЕ у тебя будет российский триколор.
В то же время ты можешь написать в ФИДЕ и попросить их официально о переходе под их флаг. Это как бы полная нейтральность. Получается, у людей в протоколе флажки одинаковые, но статус разный. Так было и в Нью-Йорке.
— А в чем смысл?
— Этот статус важен для организаторов международных турниров. Я в этом году собираюсь довольно много играть: распланировал календарь, чтобы побороться за очки FIDE Circuit, хочу побольше выступать на опенах и не только. Написал в разные места и был озадачен, что почти отовсюду получил такой ответ: «Ты отличный парень, мы тебя очень ждем, но сначала реши вопрос с ФИДЕ».
Как-то так вышло, что, видимо, к некоторому удивлению наших великолепных патриотов и консерваторов, я их не порадовал и от триколора до сих пор не отказался. Кстати, один из немногих, включая и людей, которые в ФШР на контрактах.
— Ты будешь отказываться от флага?
— Пока не знаю. Сейчас Новый год, праздники, подумаю об этом позже.
Про джинсовый скандал. «Я проявил впечатляющий идиотизм»
— Что ты думаешь про решение ФИДЕ поделить титул в блице между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим?
— Я думаю, что это выглядит абсурдно, но какая разница, что я думаю?
Мы сидели с другом, обсуждали это, и мне вспомнился мультик про Хоттабыча. Помнишь, он смотрит на игру в футбол и говорит: «А почему они все бегают за одним мячом? Давайте каждому дадим по мячу». Дать каждому по мячу можно, но тогда игра в футбол несколько теряет смысл.
Плюс мне непонятно: а почему только два первых места? Получается, мы могли дать и восемь первых мест? А если нет, хорошо бы сформулировать, с какого момента можно договариваться. Я не знаю.
Еще меня рассмешила отсылка к нашему с Яном Непомнящим «танцу конями» в Самарканде (тогда Дубов с Непомнящим сделали несколько ходов конями и согласились на ничью, за что были оштрафованы и получили ноль очков — Спортс'"). Как я понял, наша главная ошибка была в том, что мы не позвонили по этому поводу президенту ФИДЕ. То есть договариваться можно, просто нужно звонить напрямую.
— Или кто-то один должен быть Магнусом Карлсеном.
— Может быть. Но если честно, мне весь этот чемпионат с его новым форматом, который, надеюсь, не приживется, показался скорее не спортивным, а больше выставочным мероприятием. И в этом смысле финал был как раз подходящим.
— Есть мнение, что у Карлсена на этом турнире было слишком много преференций: не только тот финал и разрешение играть в джинсах, но и, например, отдельная комната для отдыха между партиями. Тебе не кажется это несправедливым?
— А почему это должно казаться мне несправедливым?
— Ну, у одного из игроков есть то, чего нет у других.
— Ну, а тебе не кажется несправедливым, что мы сейчас общаемся по телефону, каждый в комфортной комнате, а дети в Африке голодают? Это слишком абстрактный вопрос.
Объективно любой турнир, не только чемпионат мира, без Магнуса не будет иметь такого зрительского интереса, как при его участии. Кому-то нравится, что он получает особые условия, кому-то — нет, но мое мнение: играй как Магнус — и они у тебя тоже будут.
Вот, например, комната отдыха, о которой все говорят. Это же не была его личная комната, это отдельная студия, которую предоставили платформе Take Take Take, которую он создал. То есть опять: ребят, вложите кучу денег, посадите Леви Розмана комментатором, и вам тоже дадут отдельную комнату.
И тут еще нужно понимать: есть много плюсов, чтобы быть Карлсеном, но и минусов тоже достаточно. Мы с ним это однажды обсуждали.
— Какие минусы?
— Например, если я выйду и мимо зрителей пойду в туалет, я буду идти минут пять. Меня облепят, будут просить фото и автографы, но я дойду. А Магнус не дойдет.
Поэтому, когда мы говорим про преференции Магнуса, нужно понимать, что есть вещи, которые ему объективно труднее, чем всем остальным. Это жизнь: в чем-то ему проще, в чем-то сложнее.
— Ты играл в Нью-Йорке в джинсах?
— Я в этом смысле проявил впечатляющий идиотизм. Во второй день рапида я, как пай-мальчик, пришел в брюках и рубашке, сыграл две партии из четырех, а потом мне стало дико холодно. Видимо, неудачно сидел, под кондиционером.
Решил сбегать в отель переодеться. Надел свитер, а потом подумал, что костюмные брюки неудачно с ним сочетаются, и выбрал джинсы. Сыграл в них одну партию, тут же получил штраф 100 долларов и нагоняй с формулировкой, что если я не переоденусь к следующей партии, меня снимут с турнира.
Как я понял, Магнуса взбесило то же самое. Заплатить 100 долларов мы все готовы, не проблема. Но ребята были настроены довольно агрессивно и настаивали, что переодеться нужно немедленно.
Я тоже пытался сказать, что это странно, но бесполезно. Наверное, логика есть: какие бы ни были маразматичные правила, их надо соблюдать. А если, скажем, Магнусу разрешить играть в джинсах, а мне нет, я начну показывать на него пальцем, начнется вообще хаос.
— Объясни, а зачем в принципе надевать джинсы, зная, что они запрещены? Забываешь об этом в ажиотаже турнира? Делаешь назло?
— Ну, а зачем теннисисты ломают ракетки? Они разве не знают, что за это штрафуют? Мне кажется, в шахматах примерно то же самое.
Допустим, были чемпионаты с очень строгим дресс-кодом, где разрешалось играть только в рубашке с длинным рукавом. Многим, включая меня, это некомфортно, потому что рукавом можно задеть фигуру. И тогда думаешь: окей, лучше заплачу штраф, но наберу на пол-очка больше, они стоят гораздо дороже.
Конечно, внести до старта турнира депозит на всевозможные проступки невозможно. Но если надо заплатить за какой-то свой комфорт, люди спокойно это делают.
Про Нью-Йорк и атмосферу. «Видимо, Песков прав — Запад действительно загибается»
— Вы играли на Уолл-стрит, в самом центре финансового мира. Что по атмосфере?
— Ожидания у меня были высокие. Но видимо, Дмитрий Песков-то прав: Запад действительно загибается.
Шутки шутками, но я этого места вообще не понял. Выходишь из отеля — мешки с мусором, через 10 метров бездомный лежит в одеяле… Грязный, насквозь пропахший марихуаной город с небоскребами в отдельных районах. Но даже эти небоскребы в среднем выглядят гораздо хуже, чем, например, Москва-Сити.
— Зрителей на чемпионате было много?
— Люди были, провала в этом смысле точно нет.
За меня приходили поболеть друзья, Лиля и Вадим — спасибо! Очень здорово, когда в Нью-Йорке есть кому поддержать.
— Турнир завершился 31 декабря. Новый год отмечали?
— Я 31-го уже не играл, но особого настроения праздновать не было. Посидел в лобби отеля, немножко выпил и пошел спать.
На разных чемпионатах бывает по-разному. Иногда прям чувствуешь, что сейчас будет великое отмечание. Например, Казахстан всем надолго запомнится. А тут мне показалось, что независимо от результатов люди мечтали только поскорей добраться до дома.
— Тебя называют главным рок-н-ролльщиком шахмат. Нравится такой неофициальный титул?
— Не совсем понимаю, что это значит, но звучит прикольно. Наверное, это лучше, чем если бы меня называли главным занудой шахмат.
Наталья Марьянчик