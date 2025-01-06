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18-летний Мурзин рассказал, как потратит призовые за победу на чемпионате мира по рапиду

Российский гроссмейстер Володар Мурзин, ставший чемпионом мира по быстрым шахматам, в интервью «Советскому спорту» рассказал, куда пойдут призовые за победу на турнире.

Источник: Пресс-служба FIDE

18-летний Мурзин в Нью-Йорке выиграл первый титул на взрослом уровне.

— Вы получили солидный денежный приз. Есть уже мысли, как его использовать?

— Отдам все деньги маме. Они пойдут на улучшение жилищных условий.