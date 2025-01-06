18-летний Мурзин рассказал, как потратит призовые за победу на чемпионате мира по рапиду

18-летний Мурзин в Нью-Йорке выиграл первый титул на взрослом уровне.
— Вы получили солидный денежный приз. Есть уже мысли, как его использовать?
— Отдам все деньги маме. Они пойдут на улучшение жилищных условий.
Российский гроссмейстер Володар Мурзин, ставший чемпионом мира по быстрым шахматам, в интервью «Советскому спорту» рассказал, куда пойдут призовые за победу на турнире.
18-летний Мурзин в Нью-Йорке выиграл первый титул на взрослом уровне.
— Вы получили солидный денежный приз. Есть уже мысли, как его использовать?
— Отдам все деньги маме. Они пойдут на улучшение жилищных условий.