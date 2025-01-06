«Запад загибается»: шахматист Дубов назвал Нью-Йорк грязным городом

«Видимо, Дмитрий Песков где-то прав: Запад загибается. Шутки шутками, но я этого места вообще не понял. Выходишь из отеля — мешки с мусором, через 10 метров бездомный лежит в одеяле… Грязный, насквозь пропахший мариуханой город со встречающимися иногда небоскребами. Но в среднем они выглядят даже хуже, чем в Москва-Сити», — заявил спортсмен.