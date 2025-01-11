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Российский чемпион мира Мурзин — об отце: «Постоянно бил меня с семи лет. Мог головой об стену припечатать»

Российский шахматист Володар Мурзин рассказал, что в 11 лет сбежал от отца из-за его рукоприкладства по отношению ко всем членам семьи.

Источник: Мария Емельянова, FIDE

В конце декабря 18-летний гроссмейстер одержал победу на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке.

— Ты не знаешь, что такое нормальные отношения с отцом?

— Не помню, чтобы хоть когда-то было нормально. Во всяком случае, меня он начал постоянно бить с семи лет, старшую сестру лопатой ударил, когда они со средней сестрой приехали к нему в гости (а ей тогда было всего 14 лет, после этого она никогда к нему не ездила), маме угрожал, оскорблял. Рукоприкладство в отношении всех домашних для него было в порядке вещей.

Поэтому, когда появилась возможность сбежать от него, мы это сделали. Мне тогда было 11 лет, и я незадолго до этого выиграл детский чемпионат Европы. А Prof Chess Club Сергея Нестерова собирал перспективных шахматистов. Вот и получилось, что последовало предложение, и мы убежали из Нижнего Тагила в Химки в служебную квартиру, в которой и сейчас живем.

— Отец был против твоих занятий шахматами?

— Да он вообще постоянно говорил, что шахматы — это игра дьявола. Но при этом заставлял меня играть до потери сил. Например, до четырех утра. У меня глаза слипаются, я ничего не соображаю, мне в школу надо собираться через три часа, а он не отпускал. Играй, играй, играй. Даже мои успехи никак не влияли на ситуацию. Он просто вел себя неадекватно. Утверждал, что голову надо мыть только сырыми яйцами, брал яйцо и мог разбить о мою голову, о голову сестер. В случае возражений мог головой о стену припечатать, — приводит слова Мурзина «Чемпионат».