Российский чемпион мира Мурзин — об отце: «Постоянно бил меня с семи лет. Мог головой об стену припечатать»

— Да он вообще постоянно говорил, что шахматы — это игра дьявола. Но при этом заставлял меня играть до потери сил. Например, до четырех утра. У меня глаза слипаются, я ничего не соображаю, мне в школу надо собираться через три часа, а он не отпускал. Играй, играй, играй. Даже мои успехи никак не влияли на ситуацию. Он просто вел себя неадекватно. Утверждал, что голову надо мыть только сырыми яйцами, брал яйцо и мог разбить о мою голову, о голову сестер. В случае возражений мог головой о стену припечатать, — приводит слова Мурзина «Чемпионат».