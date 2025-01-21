Грандиозный скандал в китайском спорте: местного «Магнуса Карлсена» забанили за читерство

У каждого игрока есть 16 своих фигур: король (Цзян или Шуай), охранники (Ши), слоны (Сян), ладьи (Чэ), кони (Ма), пушки (Пао) и солдаты (Бин или Цзу). Каждая из фигур, кроме короля и солдат, стоит на двух позициях. Король может быть только один, а вот солдаты представлены пятью фигурами. И если в классических шахматах фигуры расположены в клетках, то в китайских они размещаются на пересечениях линий игрового поля.