Колобков предложил шахматисту Мурзину не выносить спор с федерацией в СМИ

«Не очень понимаю, в чем конкретно заключается его обида. Считаю, что такие вещи нужно решать кулуарно, не вынося все на публику, — сказал Колобков “РБК Спорт”. — Мальчик — молодец, талантлив, стал чемпионом мира. Но он только в начале своего пути. Безусловно, с высоты спортивного опыта я понимаю, что для достижения результата в твоей победе участвуют многие люди и организации. Всегда спортсмены склонны недопонимать все эти процессы. Я был таким же. Я тоже не всегда понимал, как много для меня делал мой клуб — Центральный спортивный клуб Армии — и как много для меня делала Федерация, ведь спортсмены не всегда видят всю эту работу».