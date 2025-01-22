Тренер чемпиона мира: «На протяжении многих лет приносит России медали, а его обвиняют чуть ли не в измене родине»

«В свете последних обвинений исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Ткачева я хотел бы сказать, что Володар — победитель многих первенств мира и Европы и на протяжении многих лет он приносит России медали. И он никогда не высказывался критически о своей родине. Наоборот, старался помогать обычным детям и проводить сеансы одновременной игры для молодых шахматистов. И все последние обвинения в его адрес чуть ли не в измене родине я считаю оскорбительными и недопустимыми. Я нахожусь в шоке от того, что меня в одном из интервью назвали вредителем. А ведь я последние семь лет являюсь личным тренером Володара, и в 18 лет он стал чемпионом мира, обогнав всю мировую элиту.



У меня просто нет слов. Почему-то Александр Ткачев путает Федерацию шахмат России с Родиной. Почему такая реакция на Володара? Это уже дело федерации, почему они так себя поставили. То, что в последние полтора года ФШР его не поддерживает, — это правда. И, например, на чемпионат мира в Нью-Йорк была организована делегация от министерства спорта России, туда были командированы некоторые спортсмены, но Володар в этот список не вошел, его не приглашали. Почему? Было какое-то негативное отношение со стороны ФШР именно к Володару. И когда я еще работал в федерации, там хотели, чтобы с Володаром занимался кто угодно, но только не я. И поездки на все турниры оплачивал его личный спонсор, который не имеет никакого отношения к Федерации шахмат России.



На поездки на первенства мира и Европы Володара командировало министерство спорта, и он завоевывал медали. И в 2023 году он стал вице-чемпионом мира по классическим шахматам, чемпионом мира по рапиду и блицу (среди юношей до 18 лет). Но для роста надо соревноваться с сильными игроками в международных турнирах. И огромные расходы на них, особенно с учетом нынешней ситуации, оплачивал его личный спонсор. В 2022 и 2023 годах Мурзин играл в Суперфиналах чемпионата России, а в 2024-м его на этот турнир не пригласили. Да, он стоит на ставке в Центре спортивной подготовки, но Федерация шахмат России не есть министерство спорта России. Это разные организации», — цитирует Кобалию РИА Новости.