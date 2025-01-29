«Вас интересуют только деньги». Партнер Карлсена жестко ответил ФИДЕ

Конфликт между ФИДЕ и проектом Freestyle Chess во главе с Магнусом Карлсеном и Яном-Хенриком Бюттнером набирает обороты. Напомним, что на этой неделе Бюттнер заявил, что ФИДЕ потребовала полмиллиона долларов, чтобы называть серию Freestyle Chess Grand Slam Tour чемпионатом мира. В ответ Бюттнер готов подать в суд и «развалить организацию», наняв лучших юристов. Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский жестко ответил немецкому бизнесмену в своих соцсетях, подчеркнув, что его проект обречен на провал. Также функционер заявил, что «сегодня ФИДЕ, вероятно, находится в лучшем положении, чем когда-либо», поэтому организация легко справится со смутьянами, «сосредоточившимися на интересах немногих людей и ради этого решившими объявить войну».