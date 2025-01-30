«Когда он сдался, то у меня как будто груз упал с плеч». 14-летний россиянин — о победе над Карлсеном

— Наверное, девятый тур уже упомянутого чемпионата России до 15 лет, когда я обеспечил себе итоговую победу. Еще бы выделил свою поездку на ЧМ-2023 по блицу, который прошел в Узбекистане (в Самарканде Давид занял 156-е место среди 206 участников). Получил хороший опыт, обыграл много сильных шахматистов, что позволило прибавить более 200 пунктов рейтинга. Еще в Самарканде у меня была партия с лучшим другом Магнуса Арьяном Тари. К сожалению, я уступил черными.