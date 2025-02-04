Карлсен призвал Дворковича оставить пост президента ФИДЕ

Карлсен рассказал, что Дворкович связывался с его отцом по поводу соглашения ФИДЕ и Freestyle Chess. «Независимо от того, какое решение будет принято между ФИДЕ и Freestyle по вопросу признания, это никоим образом не затронет игроков. Они смогут самостоятельно принять решение, и ФИДЕ не предпримет никаких негативных действий», — процитировал Дворковича шахматист.