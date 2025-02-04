Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлсен призвал Дворковича оставить пост президента ФИДЕ

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен призвал президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича подать в отставку. А таким призывом он обратился к нему в соцсети Х (Twitter).

Источник: Dipayan Bose/NurPhoto via Getty Images

По его словам, он должен оставить пост из-за отсутствия соглашения между федерацией и организаторами турниров Freestyle Chess по поводу проведения чемпионатов мира.

Карлсен рассказал, что Дворкович связывался с его отцом по поводу соглашения ФИДЕ и Freestyle Chess. «Независимо от того, какое решение будет принято между ФИДЕ и Freestyle по вопросу признания, это никоим образом не затронет игроков. Они смогут самостоятельно принять решение, и ФИДЕ не предпримет никаких негативных действий», — процитировал Дворковича шахматист.

Он отметил, что такое сообщение было отправлено его отцу 19 декабря якобы с целью убедить Карлсена продолжить участие в чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

Спортсмен уточнил, что Карлсен пообещал подать в отставку, если совет ФИДЕ поступит иначе. «Однако, вынудив игроков подписать неприемлемый отказ, вы нарушили свое обещание. Вы уйдете в отставку?» — подчеркнул он.

Ранее Карлсен выругался на ФИДЕ после дисквалификации с чемпионата мира.