Накамура задумался над завершением карьеры

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский гроссмейстер Хикару Накамура после поражения от представителя Узбекистана Жавохира Синдарова заявил на своем YouTube-канале, что рассматривает вариант с завершением карьеры в классических шахматах.
Накамура во вторник уступил 19-летнему Синдарову в четвертьфинале турнира Freestyle Chess Grand Slam.
«Я хочу отдать должное своему сопернику, но это трудно, сегодня я проиграл сам себе. В первой партии у меня было все хорошо, но затем я запаниковал и потерял ход игры. Последняя партия была шокирующая. Посмотрим, как пройдет турнир Norway Chess или Кубок мира. Сейчас я в такой ситуации, что я даже не знаю, хочу ли я играть в шахматы. Не собираюсь отчаиваться или что-то в этом духе, но если эти турниры пройдут плохо, то я просто завершу карьеру в классических шахматах», — заявил Накамура в видео.
Накамуре 37 лет, американец занимает третье место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), имея в своем активе 2802 очка. Он является участником пяти шахматных олимпиад в составе сборной США, где завоевал командную золотую и две бронзовые медали. Синдаров располагается на 31-м месте рейтинга с 2700 очками.