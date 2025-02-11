Накамура задумался над завершением карьеры

«Я хочу отдать должное своему сопернику, но это трудно, сегодня я проиграл сам себе. В первой партии у меня было все хорошо, но затем я запаниковал и потерял ход игры. Последняя партия была шокирующая. Посмотрим, как пройдет турнир Norway Chess или Кубок мира. Сейчас я в такой ситуации, что я даже не знаю, хочу ли я играть в шахматы. Не собираюсь отчаиваться или что-то в этом духе, но если эти турниры пройдут плохо, то я просто завершу карьеру в классических шахматах», — заявил Накамура в видео.