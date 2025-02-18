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Ян Непомнящий присоединился к киберспортивному клубу

Действующий чемпион мира по блицу, российский гроссмейстер Ян Непомнящий подписал контракт с мультигейминговой организацией Aurora Gaming.

Источник: РИА "Новости"

Ян FrostNova Непомнящий в составе сербского киберспортивного клуба выступит на турнире Esports World Cup 2025, который будет проходить с 31 июня по 3 августа 2025 года в Эр-Рияде.

«После появления в программе EWC шахматы могут стать полноценной киберспортивной дисциплиной. Надеюсь, что новый зрелищный формат поможет привлечь новую аудиторию, — сказал Непомнящий. — Я давно увлекаюсь компьютерными играми и активно слежу за киберспортом, поэтому мне приятно присоединиться к скваду Aurora Gaming: это узнаваемый и амбициозный проект».