Ян Непомнящий присоединился к киберспортивному клубу

«После появления в программе EWC шахматы могут стать полноценной киберспортивной дисциплиной. Надеюсь, что новый зрелищный формат поможет привлечь новую аудиторию, — сказал Непомнящий. — Я давно увлекаюсь компьютерными играми и активно слежу за киберспортом, поэтому мне приятно присоединиться к скваду Aurora Gaming: это узнаваемый и амбициозный проект».