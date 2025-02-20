Шахматист Карлсен выставил на аукцион «скандальные» джинсы

Карлсен был дисквалифицирован с чемпионата мира за нарушение дресс-кода — он вышел на партию в джинсах и отказался менять их на классические брюки. После этого норвежец заявил, что больше не сыграет на турнирах Международной шахматной федерации (FIDE). Глава организации Аркадий Дворкович принял решение смягчить правила дресс-кода на чемпионате мира по блицу, после чего Карлсен согласился принять участие в турнире и поделил первое место с россиянином Яном Непомнящим.
«Запрещенные джинсы» теперь могут стать вашими. Я продаю свои джинсы на аукционе. Никогда не думал, что напишу такое. Все вырученные средства пойдут на благотворительную программу", — написал Карлсен.
После случая с отстранением Карлсена президент Федерации шахмат России Андрей Филатов предложил норвежцу выставить джинсы на аукцион.
Карлсену 34 года, он является 16-м чемпионом мира по классическим шахматам и лидером мирового рейтинга. В 2022 году он отказался защищать свой титул в матче против Непомнящего. Норвежец также является пятикратным победителем чемпионатов мира по рапиду и восьмикратным — по блицу.