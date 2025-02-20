Непомнящий не смог выйти в гранд-финал турнира Chessable Masters

Онлайн-турнир Chessable Masters с призовым фондом 150 тысяч долларов завершится 21 февраля. По итогам двух онлайн-этапов Champions Chess Tour 12 шахматистов будут отобраны на Кубок мира по киберспорту, призовой фонд которого составит 1,5 млн долларов. Еще четыре участника будут определены по результатам квалификационного турнира.