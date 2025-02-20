Непомнящий не смог выйти в гранд-финал турнира Chessable Masters

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий проиграл американцу Хикару Накамуре в финале нижней сетки шахматного онлайн-турнира Chessable Masters, входящего в Champions Chess Tour.
Россиянин сыграл вничью белыми фигурами в армагеддоне и проиграл матч с итоговым счетом 1,5:1,5. Ранее в четверг он обыграл в нижней сетке индийца Арджуна Эригайси (2:0) и поляка Яна-Кшиштофа Дуду (1,5:0,5).
В гранд-финале Накамура сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Онлайн-турнир Chessable Masters с призовым фондом 150 тысяч долларов завершится 21 февраля. По итогам двух онлайн-этапов Champions Chess Tour 12 шахматистов будут отобраны на Кубок мира по киберспорту, призовой фонд которого составит 1,5 млн долларов. Еще четыре участника будут определены по результатам квалификационного турнира.