Украинцы впали в истерику из-за фото американского гроссмейстера в Москве

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американский гроссмейстер Ханс Ниманн подвергся волне критики и оскорблений со стороны украинских пользователей в соцсети Х за фотографию, сделанную на Красной площади в Москве.
Ниманн примет участие в турнире «Аэрофлот опен», который пройдет в столице с 28 февраля по 7 марта. Соревнования включены в серию рейтинговых турниров Международной шахматной федерации (FIDE) Circuit на 2025 год.
«Привет из Москвы», — написал Ниманн в соцсети Х, прикрепив фото с Красной площади.
Под публикацией шахматиста пользователи из Украины начали оставлять негативные комментарии, в том числе оскорбительного характера.
Впервые соревнования «Аэрофлот опен» прошли в 2002 году. В 2004 году они попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире.