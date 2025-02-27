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Украинцы впали в истерику из-за фото американского гроссмейстера в Москве

Украинцы раскритиковали американского гроссмейстера Ниманна за фото из Москвы.

Источник: Horacio Villalobos#Corbis/Getty Images

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американский гроссмейстер Ханс Ниманн подвергся волне критики и оскорблений со стороны украинских пользователей в соцсети Х за фотографию, сделанную на Красной площади в Москве.

Ниманн примет участие в турнире «Аэрофлот опен», который пройдет в столице с 28 февраля по 7 марта. Соревнования включены в серию рейтинговых турниров Международной шахматной федерации (FIDE) Circuit на 2025 год.

«Привет из Москвы», — написал Ниманн в соцсети Х, прикрепив фото с Красной площади.

Под публикацией шахматиста пользователи из Украины начали оставлять негативные комментарии, в том числе оскорбительного характера.

Впервые соревнования «Аэрофлот опен» прошли в 2002 году. В 2004 году они попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире.