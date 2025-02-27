FIDE выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Спасского

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования в связи с кончиной советского шахматиста Бориса Спасского.
В четверг стало известно о смерти Спасского. Ему было 88 лет.
«Покойтесь с миром, Борис Васильевич Спасский. Один из самых талантливых игроков своего поколения, 10-й чемпион мира Борис Спасский скончался в возрасте 88 лет», — говорится в заявлении FIDE.
Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, обыграв советского шахматиста Тиграна Петросяна. Он удерживал титул до 1972 года, когда уступил в матче за мировую шахматную корону американцу Роберту Фишеру. Также Спасский боролся за чемпионство в 1966 году, но тогда проиграл Петросяну.