Карпов: «Спасский — эпоха, вряд ли кто-то займет его место в истории шахмат»

«Для меня кумирами в шахматах были Хосе Капабланка и Борис Спасский. И когда мне удалось обыграть Спасского, для меня это была огромнейшая победа и где-то надлом над собой — то, что я обыграл своего учителя. Вообще Борис Спасский — это целая эпоха в шахматах. Конечно, он больше прославился как тот человек, который отдал звание чемпиона мира американцу Роберту Фишеру. Но он имел шансы выиграть тот матч. Я говорил об этом и сейчас продолжаю утверждать, что Спасский сам упустил победу в матче с Фишером. Хотя он и проиграл с большим счетом, но когда все было на его стороне, он упустил шансы.



Все равно Борис Спасский — это уникальный человек и уникальный шахматист. С колоссальными тактическими и стратегическими способностями. Очень жаль, что такое произошло. Борис Васильевич — это специфика шахмат, и сейчас вряд ли кому-то удастся занять то место в истории шахмат, которое занимает Борис Спасский», — цитирует Карпова РИА Новости.