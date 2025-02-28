Бомбежки, шпионы, триумф: что пережил десятый чемпион мира Спасский

В 2007 году в интервью «Санкт-Петербургским ведомостям» Борис Васильевич заявил: «Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в стране я не продержусь. Тогда я поддерживал Виктора Корчного, выступал против Спорткомитета СССР. Когда в 1976 году я уезжал из Советского Союза, мои нервы находились в очень плохом состоянии. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу».