Бомбежки, шпионы, триумф: что пережил десятый чемпион мира Спасский

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер в возрасте 88 лет. В последнее время гроссмейстер испытывал проблемы со здоровьем и очень редко появлялся на публике. Возможно, к кончине привели и переживания из-за недавней смерти младшей сестры Ираиды. Вице-чемпионка мира по стоклеточным шашкам и четырехкратная чемпионка СССР по русским шашкам умерла 25 января в возрасте 80 лет.
«Очень жаль, что так все произошло. Для меня кумирами в шахматах были Хосе Капабланка и Борис Спасский. И когда мне удалось впервые обыграть Спасского, это была огромнейшая победа и где-то надлом над собой — то, что я обыграл учителя. Борис Спасский — целая эпоха в шахматах», — сказал РИА Новости двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов. — «Он уникальный человек и шахматист с колоссальными тактическими и стратегическими способностями».
Превзошел «железного Тиграна»
Спасский родился в Ленинграде 30 января 1937 года, а его дедом был православный священник Владимир Спасский, входивший в состав членов Государственной думы IV созыва, избранный в 1912 году. После начала Великой Отечественной войны семья в преддверии блокады города срочно эвакуировалась в Кировскую область. Причем Борису и его старшему брату Георгию выжили чудом — они ехали во втором по счету эшелоне и уцелели, а первый и третий разбомбили фашисты.
Борис научился играть в шахматы в пять лет в детском доме. После возвращения в Ленинград мальчик всерьез увлекся игрой и прогрессировал не по годам быстро. Пришли успехи на юношеском уровне, а в 1955 году Спасский уже дебютировал в чемпионате СССР, разделив третье место — кстати, с корифеем советской школы Михаилом Ботвинником и будущим чемпионом мира Тиграном Петросяном. В этом же году он стал и первым советским чемпионом мира среди юношей, а позднее закончил Ленинградский университет по специальности «журналист».
Через несколько лет Спасский ворвался в мировую элиту и в 1966 году имел возможность завоевать чемпионский титул, но уступил более опытному Петросяну. Но второй шанс он не упустил и в 1969 году выиграл матч за звание чемпиона мира у «железного Тиграна» Петросяна. Огромный вклад в постепенное формирование неповторимого и универсального шахматного почерка Спасского, дважды выигрывавшего чемпионат СССР, внесли его разные по стилю тренеры — Владимир Зак, Александр Толуш и Игорь Бондаревский.
Джентльменский кодекс и поражение
Спасский царствовал на троне пять лет, а в 1972 году в сложнейшем поединке проиграл американцу Роберту Фишеру. Причем дерзкий и нагло плюющий на кодексы поведения и установленные правила заокеанский гений делал все для срыва матча. Он не прилетел вовремя к месту проведения встречи в Рекъявик и сторона Спасского вправе была претендовать на законную победу. Но президент Международной федерации шахмат (FIDE) голландец Макс Эйве перенес начало матча.
Советский гроссмейстер выиграл стартовую партию, а затем Фишер устроил демарш, не явившись на вторую. Ему было засчитано поражение, и снова советская федерация шахмат могла настоять на завершении матча и сохранение за Спасским чемпионского звания. Но Борис повел себя по-джентльменски и решил продолжить игру. Однако Фишеру удалось перехватить инициативу и выиграть противостояние со счетом 12,5−8,5.
«Борис Спасский имел все шансы выиграть тот матч. Я говорил об этом и сейчас продолжаю утверждать, что Спасский сам упустил победу в матче с Фишером. Хотя он и проиграл с большим счетом, но, когда все было на его стороне, он упустил свои шансы», — уверен Карпов.
Не исключено, что одной из причин неудачи чемпиона мира стало то, что помогавший ему при подготовке Иво Ней во время матча мог сотрудничать с командой Фишера. Видимо, не случайно спустя два года эстонец официально стал невыездным из СССР, а позднее Спасский высказал прямые подозрения в его шпионской деятельности.
В 1977 году гроссмейстер снова был близок к матчу за звание чемпиона мира, но в полуфинальном поединке проиграл годом ранее сбежавшему из страны Виктору Корчному.
Жизнь не по правилам
Спасский был далек от шаблонного поведения карьериста советского времени. Он был свободен во взглядах и поступках и, удивительное дело, не вступил в ряды членов КПСС, что тогда выглядело фрондерским поведением. Гроссмейстер был не согласен с вторжением советских войск в 1968 году в Чехословакию, с пониманием относился к шахматным диссидентам и никогда не подписывал коллективных писем шахматистов с осуждением бежавших за границу коллег.
В 2007 году в интервью «Санкт-Петербургским ведомостям» Борис Васильевич заявил: «Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в стране я не продержусь. Тогда я поддерживал Виктора Корчного, выступал против Спорткомитета СССР. Когда в 1976 году я уезжал из Советского Союза, мои нервы находились в очень плохом состоянии. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу».
В 1975 году Спасский женился в третий раз, на француженке русского происхождения Марине Щербачевой, внучке генерала царской армии и годом позже переехал во Францию. Шахматист прожил в новой стране до 2012 года, когда его по собственному желанию и при помощи сотрудников российского посольства срочно и под завесой большой тайны срочно переправили в Москву. С 2013 года Спасский вновь стал представлять Россию и, несмотря на сложности со здоровьем и впоследствии прикованность к коляске, старался по возможности посещать различные шахматные мероприятия.
«Уход Бориса Васильевича — очень большая утрата для всего шахматного мира. Все блестящие эпитеты, которые можно сейчас сказать, это про него. Я знал его, скажем так, не по книжкам. С ним всегда было интересно общаться. Он был очень интересный рассказчик, и сейчас тяжело говорить об его уходе», — заявил РИА Новости исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.
Олег Богатов