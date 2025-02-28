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Американский шахматист Ниманн ответил на обвинения, что приехал играть на турнир в Россию за сумку денег

Американский шахматист Ханс Ниманн ответил на обвинения, что приехал играть в Россию из-за денег. Ранее гроссмейстер из США прибыл в Москву для участия в турнире «Аэрофлот Опен», который стартовал сегодня, 28 февраля.

Источник: Соцсети

Один из пользователей Х написал: «Только потому что некоторые люди сбиты с толку: Ханс играет в Москве за сумку денег, Магнус [Карлсен] играет в Саудовской Аравии за сумку денег, Хикару [Накамура] играет за сумку денег».

«Я сам оплатил свой отель, перелет и намерен пожертвовать все призовые деньги на благотворительность. Вы работаете на chess.com и распространяете их пропаганду. Вы правы насчет того, что Магнус и Хикару играют за деньги. Просто вы забыли упомянуть, кто оплачивает ваши счета», — написал в ответ Ниманн.