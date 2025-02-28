Американский шахматист Ниманн ответил на обвинения, что приехал играть на турнир в Россию за сумку денег

«Я сам оплатил свой отель, перелет и намерен пожертвовать все призовые деньги на благотворительность. Вы работаете на chess.com и распространяете их пропаганду. Вы правы насчет того, что Магнус и Хикару играют за деньги. Просто вы забыли упомянуть, кто оплачивает ваши счета», — написал в ответ Ниманн.