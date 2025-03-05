Американский гроссмейстер бросил вызов Непомнящему

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Американский гроссмейстер Ханс Ниманн вызвал россиянина Яна Непомнящего на матч из 18 партий по блицу и выразил готовность заплатить сопернику 50 тысяч долларов в случае его победы.
Непомнящий в среду сыграл вничью с Ниманном в восьмом туре международного шахматного турнира «Аэрофлот Опен». Партия завершилась после 13-го хода. Ранее в декабре россиянин Даниил Дубов не вышел на партию против Ниманна на чемпионате мира по блицу. Американец обвинил Дубова в трусости.
«Я буду счастлив дать Яну Непомнящему 100 тысяч долларов, если он победит меня в живом матче по блицу. 18 партий в любое время и в любом месте. Буду рад сыграть с ним после Дубова. Если он победит, 50 тысяч ему и еще 50 тысяч на благотворительность. Он ничем не рискует», — написал Ниманн в соцсети X.
«Вместо того чтобы пытаться внести меня в черный список, давайте решим это на шахматной доске. Мне надоело, что люди трусливо прячутся за необоснованными обвинениями», — добавил Ниманн.
В сентябре 2022 года лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен снялся с последнего этапа Grand Chess Tour в США после поражения от Ниманна. Как сообщило норвежское издание VG, он принял такое решение, так как подозревал соперника в мошенничестве. Портал chess.com также заподозрил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях. В июне 2023 года Федеральный суд США отклонил иск Ниманна к Карлсену. В августе 2023 года оба шахматиста урегулировали судебный спор. Во время их спора Карлсен отказывался играть с гроссмейстером из США.