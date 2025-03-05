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Непомнящий сохранил лидерство перед последним туром «Аэрофлот Опен»

Непомнящий сохранил лидерство перед последним туром турнира «Аэрофлот Опен».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий сохранил лидерство перед последним, девятым туром международного шахматного турнира «Аэрофлот Опен», который проходит в Москве.

В среду в восьмом туре Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с представителем США Хансом Ниманном. Непомнящий — единоличный лидер таблицы, на его счету 6,5 очка.

В других партиях Андрей Есипенко белыми сыграл вничью с Алексеем Гогановым, Александр Грищук белыми сыграл вничью с Сергеем Дрыгаловым, Даниил Дубов черными сыграл вничью с Леей Гарифуллиной, а Владислав Артемьев черными обыграл Артема Ускова.

В турнирной таблице следом за Непомнящим располагаются Ниманн, Гоганов, венгр Рихард Раппорт и Андрей Есипенко (по 6 очков). Партии заключительного, девятого тура состоятся в четверг.

Турнир «Аэрофлот Опен» включен в серию рейтинговых соревнований Международной шахматной федерации FIDE Circuit. Гроссмейстеры проведут девять туров в классические шахматы по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет порядка 20 млн рублей.