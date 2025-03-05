Непомнящий сохранил лидерство перед последним туром «Аэрофлот Опен»

В других партиях Андрей Есипенко белыми сыграл вничью с Алексеем Гогановым, Александр Грищук белыми сыграл вничью с Сергеем Дрыгаловым, Даниил Дубов черными сыграл вничью с Леей Гарифуллиной, а Владислав Артемьев черными обыграл Артема Ускова.