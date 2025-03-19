Аркадий Дворкович: Раскола в шахматном мире не будет

— Дело не в деньгах, а в подборе состава, взаимодействии игроков. Матч «Спартака» и «Зенита» показал, что в московском клубе все играют до конца. У меня в какой-то момент было ощущение, что надо было делать больше замен, но тренер верит в игроков — это здорово. Футболисты чувствуют эту поддержку и играют на победу, что мы и увидели в матче с «Зенитом». Так что дело не только в инвестициях, хотя они и важны, но и в том, что у «Спартака» собраны футболисты, которые нацелены на игру за команду до самого конца.