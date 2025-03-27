Крамник требует ужесточить наказание для Шевченко после скандала с мошенничеством

В среду FIDE дисквалифицировала Шевченко на 3 года (из них 1 год условно) за использование шахматного приложения во время турнира. Фактическое отстранение действует с 26 декабря 2024 года по 18 октября 2026 года. Комиссия по этике также предлагала лишить его звания гроссмейстера, но это требование не было удовлетворено.