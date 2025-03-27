Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дворкович ответил на обвинения Лагно в политической предвзятости FIDE

Глава Международной шахматной федерации отметил, что сожалеет об отказе спортсменки принять участие в этапе Гран-при в Индии.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сожалеет о возникшей с россиянкой Екатериной Лагно ситуации, но приз за самую красивую партию на этапе Гран-при в Монако был частным. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее Лагно обвинила FIDE в политической предвзятости из-за того, что ей не вручили приз за самую красивую партию на этапе Гран-при в Монако.

«Это был частный приз от спонсора турнира, поэтому у меня нет комментариев. Но очень сожалею о возникшей ситуации и отказе Екатерины сыграть в заключительном этапе Гран-при», — сказал Дворкович.

Лагно снялась с этапа Гран-при в Индии, который пройдет с 14 по 25 апреля. На турнире в Монако, который проходил с 17 по 28 февраля, Лагно заняла итоговое пятое место, победительницей стала россиянка Александра Горячкина.