«Считаю это решение оскорбительным и унизительным». Лагно отказывается играть в «Гран-при» ФИДЕ из-за политической предвзятости

Несколько недель назад стало известно, что на заключительном этапе «Гран-при» ФИДЕ в Индии Екатерину Лагно заменит другая российская шахматистка, Полина Шувалова. Причины, по которым трехкратная чемпионка мира по блицу, вице-чемпионка мира по классике решила пропустить важный старт, не назывались. В итоге слово взяла сама Лагно, детально объяснив свое решение. Она считает, что на этапе в Монако ей не достался приз за самую красивую партию из-за предвзятости по национальному признаку.
Достаточно компетенции
Вот текст заявления Екатерины Лагно, который сейчас распространяется в социальных сетях:
«Как я и предсказывала, ФИДЕ назвала мой отказ от “Гран-при” в Индии “по личным причинам”. Вот реальная история… Во время монакского этапа женского “Гран-при” произошел очень неприятный инцидент. В турнире был специальный приз за самую красивую партию. В четвертом туре я сыграла и выиграла одну из лучших игр в карьере у Элизабет Петц. Это было одновременно качественно и очень эффектно. К сожалению, я не смогла извлечь выгоду из этой победы и испортила турнирное лидерство на финише (поделила четвертое-пятое места с Тань Чжунъи, набрав по 5 очков).
Однако во время закрытия я все еще была в прекрасном настроении, с нетерпением ожидая вручения премии за красоту. К моему шоку и разочарованию, приз был присвоен партии Александры Костенюк — Тань Чжуньи. Я считаю, что у меня достаточно шахматной компетенции, чтобы оценить и мою игру, и игру победителя награждения. Да, Александра сыграла хорошо, но эффектно было только в каком-то смысле, что черные (Тань Чжунъи) совершили совершенно неразумную жертву, а у белых было множество победных возможностей на каждом шагу.
Учитывая, что два члена (из трех) жюри очень грамотные игроки (Зураб Азмайпарашвили и Дана Рейзнице), я не могу усмотреть в их решении ничего, кроме политической предвзятости. Приз просто «не мог» достаться русскому игроку, а из-за отсутствия действительно отличных партий выбрали ту, которая хотя бы эффектно выглядит.
Как я уже говорила, я считаю это решение оскорбительным и унизительным, и ввиду этого я отказываюсь играть свой финальный этап «Гран-при» в Индии. Приношу свои извинения шахматным фанатам и организаторам из Индии".
Дело в невежестве?
О ситуации также высказалась Элизабет Петц, проигравшая ту самую партию.
«Я проанализировала эту партию и скажу: это мой любимый проигрыш, — написала немецкая шахматистка. — Но, чтобы понять всю историю, люди должны знать детали. Часы Cartier не были подарком компании Cartier. Их купила официальный спонсор этапа “Гран-при” в Монако Ирина. И она русская! Сами часы Cartier стоят около четырех тысяч евро. Я скорее верю, что если приз был вручен необъективно, то это не имело никакого отношения к политике. Возможно, важен тот факт, что Лагно не имеет никаких связей с Монако. Костенюк же не только является членом шахматного клуба Монако, но и выиграла много турниров здесь. Она является славой шахмат Монако на протяжении десятилетий.
Но для меня это все еще выглядит как быстрый случайный выбор из двух партий. Я уверена, что это не политическое, а скорее типичное невежество в отношении деталей. Кроме того, организатор Монако проголосовал за Лагно, в то время как ФИДЕ (Зураб Азмайпарашвили и Дана Рейзнице) проголосовали за Александру. В общем, сейчас тяжело быть россиянином, но Катя не должна была отказываться от индийского этапа «Гран-при» по этой причине. Невежество ранит, и ее партия была намного лучше, чем у Александры. Это была блестящая игра, но, по моему опыту, у судей никогда нет времени на детали. Еще давайте не забывать: Костенюк выступила на турнире хуже".
Отметим, что Лагно выиграла серию «Гран-при» ФИДЕ 2023 года и так отобралась на турнир претенденток-2024. В этот раз бороться за одну из двух путевок через это соревнование не получится (зато хорошие шансы на первое-второе место у другой россиянки, Александры Горячкиной).
Также три путевки на претендентский-2026 будут разыграны на Кубке мира-2025, который пройдет в Батуми с 5 по 29 июля. Еще две — на «Большой швейцарке» в Самарканде (3−15 сентября).
Тимур Ганеев