«Считаю это решение оскорбительным и унизительным». Лагно отказывается играть в «Гран-при» ФИДЕ из-за политической предвзятости

Но для меня это все еще выглядит как быстрый случайный выбор из двух партий. Я уверена, что это не политическое, а скорее типичное невежество в отношении деталей. Кроме того, организатор Монако проголосовал за Лагно, в то время как ФИДЕ (Зураб Азмайпарашвили и Дана Рейзнице) проголосовали за Александру. В общем, сейчас тяжело быть россиянином, но Катя не должна была отказываться от индийского этапа «Гран-при» по этой причине. Невежество ранит, и ее партия была намного лучше, чем у Александры. Это была блестящая игра, но, по моему опыту, у судей никогда нет времени на детали. Еще давайте не забывать: Костенюк выступила на турнире хуже".