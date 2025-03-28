«Это явная попытка любой ценой выгородить этого шахматиста». Крамник в шоке от приговора Шевченко

Второй очень важный момент — они (комиссия по этике ФИДЕ) «забыли» упомянуть и не сказали о его предыдущих «приводах», как будто у него не было дисциплинарных нарушений. Хотя вообще он был не так давно забанен на Chess.com за те результаты, которые продемонстрировал еще до этого инцидента. То есть это уже не первый случай, когда он был признан шахматистом, нарушившим правила честной игры. Это произошло «онлайн», но в финансовых турнирах. Вину это не смягчает, по крайней мере по мнению Chess.com, и поэтому этот бан они оставили. И писать о том, что у него не было раньше дисциплинарных нарушений, — это просто ложь и фальсификация, что вызывает очень большие вопросы.