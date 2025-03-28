«Это явная попытка любой ценой выгородить этого шахматиста». Крамник в шоке от приговора Шевченко

В среду, 26 марта, ФИДЕ опубликовала решение по делу румынского гроссмейстера, уроженца Киева Кирилла Шевченко, который в конце 2024 года был пойман на читерстве в командном чемпионате Испании (пользовался подсказками с телефона во время официальных партий). Истец в лице комиссии по честной игре запрашивал дисквалификацию на три года с лишением звания гроссмейстера, а адвокат настаивал на смягчении вердикта, учитывая юный возраст Шевченко и факт сотрудничества со следствием. В итоге комиссия по этике ФИДЕ вынесла пограничное решение — дисквалификация на три года (с отсрочкой в один год), но без лишения звания гроссмейстера. С учетом того, что Шевченко не принимал участия в турнирах после инцидента с телефоном, запрет на выступления в турнирах начинается с 19 октября 2024 года.
Решение комиссии по этике не удовлетворило комиссию честной игры. Председатель комиссии Эндрю Хоуи рассматривает вариант с апелляцией: «Это решение кажется слишком мягким и не в полной мере отражает нашу приверженность честности в шахматах. Мы внимательно рассмотрим этот вопрос и решим, следует ли подавать апелляцию в установленный срок».
14-й чемпион мира, главный борец с читерством в шахматах Владимир Крамник в комментарии для ФШР и «СЭ» развернуто высказал свою точку зрения об этом кейсе.
«Во-первых, дана абсолютно неправильная информация со ссылкой на профессора Регана, известного своей деятельностью, связями с Chess.com и так далее, “авторитетного” человека в античитинге современных мировых шахмат. Может быть, он сам это сказал, может, на него сослались, может, неправильно использовали его имя, но даны абсолютно фальшивые данные о том, что в этих партиях, где Шевченко использовал телефон, он не показал результат выше, чем в других партиях. Это просто неправда фактически.
Второй очень важный момент — они (комиссия по этике ФИДЕ) «забыли» упомянуть и не сказали о его предыдущих «приводах», как будто у него не было дисциплинарных нарушений. Хотя вообще он был не так давно забанен на Chess.com за те результаты, которые продемонстрировал еще до этого инцидента. То есть это уже не первый случай, когда он был признан шахматистом, нарушившим правила честной игры. Это произошло «онлайн», но в финансовых турнирах. Вину это не смягчает, по крайней мере по мнению Chess.com, и поэтому этот бан они оставили. И писать о том, что у него не было раньше дисциплинарных нарушений, — это просто ложь и фальсификация, что вызывает очень большие вопросы.
В-третьих, в решении написано, что он продемонстрировал раскаяние, но никакого раскаяния не было: ни публичного извинения, ни заявления. Также написано, что он признал свою вину вовремя, — это тоже неправда, потому что он сначала ее отрицал, то есть он вводил в заблуждение. По данным этого репорта он только в феврале признал то, что согласен с обвинением. Но, как я понимаю, несколько месяцев он этого не признавал, по крайней мере сразу точно нет. Поэтому слова о том, что он вовремя признался, — это тоже неправда.
Наконец, там написано, что он сам не помнит, использовал ли он телефон или нет, и что нет доказательств того, что телефон он использовал во время этих партий и что это повлияло на результат. Следовательно, поскольку нет этих доказательств, наказание такое мягкое. Это просто безумие.
В общем и целом у меня создается совершенно четкое ощущение, что есть явная попытка любой ценой выгородить этого шахматиста и дать ему минимально возможное наказание, которое оказалось даже меньше минимального. И я хочу четких и понятных объяснений: почему так происходит? Тема читерства в шахматах очень серьезная, а тут создается прецедент, когда за довольно тяжелое и не первое нарушение шахматисту дают меньше минимального бана. И явно пытаются выгородить его в отчете, используя неверные данные. Это очень серьезно, и я считаю, что ФИДЕ должна начать расследование именно по теме того, почему это произошло в их организации".