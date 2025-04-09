Непомнящий сыграл вничью в первой партии ¼ финала Freestyle Chess Tour

Freestyle Chess Tour — серия турниров в формате шахмат Фишера. Тур был совместно основан Карлсеном и немецким инвестором Яном Хенриком Бюттнером. В феврале между основателями серии и Международной шахматной федерацией (FIDE) произошел конфликт по поводу того, победитель турнира какой из организаций должен называться чемпионом мира.