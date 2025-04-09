Непомнящий сыграл вничью в первой партии ¼ финала Freestyle Chess Tour

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью черными фигурами с немцем Винцентом Каймером в первой четвертьфинальной партии второго этапа Freestyle Chess Tour, который проходит в Париже.
В плей-офф шахматисты играют с классическим контролем времени. Ответная партия пройдет в четверг, в случае ничейного результата состоится тай-брейк. В другой четвертьфинальной партии норвежец Магнус Карлсен обыграл белыми Нодирбека Абдусатторова из Узбекистана.
Этап в Париже завершится 14 апреля. Призовой фонд французской части соревнований составляет 750 тысяч долларов, из которых 200 тысяч достанутся победителю этапа. Freestyle Chess Tour состоит из пяти этапов, победителем станет лучший по итогам всех турниров.
Freestyle Chess Tour — серия турниров в формате шахмат Фишера. Тур был совместно основан Карлсеном и немецким инвестором Яном Хенриком Бюттнером. В феврале между основателями серии и Международной шахматной федерацией (FIDE) произошел конфликт по поводу того, победитель турнира какой из организаций должен называться чемпионом мира.