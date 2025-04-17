Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска Норман стала двукратной чемпионкой мира по шахматам среди девушек

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шахматисты завоевали пять наград юношеского чемпионата мира, который проходил на греческом острове Родос, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Источник: БЕЛТА

Программу планетарного форума завершали соревнования по молниеносным шахматам (блицу). Победу у девушек до 18 лет одержала белоруска Ксения Норман, которая ранее стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Всего наши ребята завоевали в Греции пять наград (3−1−1): лучшим в рапиде среди мальчиков до 12 лет был Дамир Булгак, серебро у девушек до 18 лет выиграла Юлия Леонова, а Ника Венская стала третьей среди девочек до 14 лет.