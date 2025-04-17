Белоруска Норман стала двукратной чемпионкой мира по шахматам среди девушек

Программу планетарного форума завершали соревнования по молниеносным шахматам (блицу). Победу у девушек до 18 лет одержала белоруска Ксения Норман, которая ранее стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Всего наши ребята завоевали в Греции пять наград (3−1−1): лучшим в рапиде среди мальчиков до 12 лет был Дамир Булгак, серебро у девушек до 18 лет выиграла Юлия Леонова, а Ника Венская стала третьей среди девочек до 14 лет.