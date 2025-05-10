Не жулик, а просто гений! Ханс Ниманн успешно прошёл проверку на детекторе лжи

Продолжился большой скандал в Нью-Йорке на чемпионате мира по блицу и быстрым шахматам в конце 2024 года. Тогда Дубов не явился на партию с Ниманном, объяснив это тем, что проспал. Конечно, никто не поверил. Американец выплеснул эмоции в соцсети, предложив Дубову решить всё за доской. Он гарантировал очень приличный призовой фонд и был готов сыграть в России. Даниила призовой фонд не прельстил, но он потребовал от Ниманна в случае его поражения пройти проверку на полиграфе. Вопрос тоже был сразу задан — жульничали ли вы когда-нибудь за доской?