Самый молодой гроссмейстер России выиграл чемпионат Азии по блицу

Российский гроссмейстер Иван Землянский стал победителем чемпионата Азии по блицу, который прошел в Эль-Айне (ОАЭ).
14-летний Землянский набрал восемь очков из девяти возможных. На втором месте иранец Мовахед Сина, третьим стал еще один россиянин Рудик Макарян.
Землянский в мае 2024 года стал самым молодым гроссмейстером в истории России (в возрасте 13 лет и восьми месяцев).
В женском турнире лучшей стала Алия Нурман из Казахстана, опередившая россиянку Валентину Гунину и китаянку Сун Юйсинь.
Федерация шахмат России с 2023 года входит в Азиатскую шахматную федерацию.