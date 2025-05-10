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Самый молодой гроссмейстер России выиграл чемпионат Азии по блицу

Второе место занял иранец Мовахед Сина, третьим стал россиянин Рудик Макарян.

Источник: Владимир Барский / Федерация шахмат России

Российский гроссмейстер Иван Землянский стал победителем чемпионата Азии по блицу, который прошел в Эль-Айне (ОАЭ).

14-летний Землянский набрал восемь очков из девяти возможных. На втором месте иранец Мовахед Сина, третьим стал еще один россиянин Рудик Макарян.

Землянский в мае 2024 года стал самым молодым гроссмейстером в истории России (в возрасте 13 лет и восьми месяцев).

В женском турнире лучшей стала Алия Нурман из Казахстана, опередившая россиянку Валентину Гунину и китаянку Сун Юйсинь.

Федерация шахмат России с 2023 года входит в Азиатскую шахматную федерацию.