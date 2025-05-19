Ниманн вновь приедет в Москву. Американца ждут новые дуэли с Дубовым и Непомнящим

В понедельник, 19 мая, стало известно, что с 21 по 23 мая в Центральном доме шахматиста имени Ботвинника пройдет турнир «Кубок Карпова — 50 лет спустя». В нем примут участие действующий чемпион мира по блицу Ян Непомнящий, а также такие титулованные российские гроссмейстеры, как Александр Грищук, Петр Свидлер, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. Из иностранцев — обладатель Кубка мира Теймур Раджабов и Ханс Ниманн. Последний почти три недели гостил в столице России после выступления на «Аэрофлот Опен» — 2025 и вновь решил приехать в нашу страну, несмотря на хейт со стороны проукраинских активистов в соцсетях.
Уникальная ситуация
Напомним, что 3 апреля 1975 года молодой советский гроссмейстер Анатолий Карпов был провозглашен 12-м чемпионом мира по шахматам. По пути к этому историческому достижению он разделил 1−2 места в межзональном турнире (Ленинград, 1973 год), выиграл матчи претендентов у Льва Полугаевского, Бориса Спасского и Виктора Корчного и завоевал право на матч с 11-м чемпионом мира — американским гроссмейстером Робертом Фишером.
Фишер владел короной с 1972 года, после того как одолел в Рейкьявике в «Матче века» (так называли мировые СМИ этот поединок, состоявшийся в разгар холодной войны) советского чемпиона Бориса Спасского. На Западе и особенно в США победа Фишера была встречена как триумф: после безраздельного четвертьвекового господства советских шахматистов (начиная с 1948 года) высшее шахматное звание выиграл американец. А в СССР потерю шахматной короны восприняли как крупное политическое поражение, возврат ее стал для советского спорта одной из первоочередных задач.
Матч за звание чемпиона мира между Робертом Фишером и Анатолием Карповым планировалось провести на Филиппинах весной 1975 года.
Призовой фонд составлял 5 миллионов долларов — беспрецедентная не только по тем, но и по нынешним временам сумма. Однако Фишер, не сыгравший после победы в Рейкьявике ни одной турнирной партии, затеял долгую тяжбу с ФИДЕ, выдвигая все новые и новые требования. Подавляющее большинство из них ФИДЕ приняла, в том числе — игру до 10 побед без ограничения общего числа партий. Однако требование Фишера сохранить за ним титул при счете 9:9 было отвергнуто, после чего американский гроссмейстер заявил, что «слагает с себя звание чемпиона мира ФИДЕ».
Из-за срыва матча возникла уникальная для мировых шахмат ситуация: новый чемпион Анатолий Карпов не только получил титул без игры со своим предшественником, но и вообще никогда — ни до, ни после этого — не сыграл с Фишером ни одной партии, поскольку американский чемпион так и не вернулся в официальные шахматы.
Карпов пообещал быть «играющим чемпионом», активно участвовать в соревнованиях и слово свое сдержал: на протяжении последующих десяти лет он побеждал почти во всех турнирах, в которых принимал участие, а также выиграл два матча за корону. И после этого на протяжении еще двух десятилетий оставался одним из сильнейших шахматистов мира.
Теперь в рапид
На момент получения короны Карпов был самым молодым обладателем высочайшего звания в истории шахмат (23 года). В честь юбилея этого события МАОО «Ассоциация шахматных федераций» проведет турнир «Кубок Карпова — 50 лет спустя» с участием сильнейших спортсменов России, а также шахматных звезд из США и Азербайджана. Участники сыграют девять туров по круговой системе с контролем времени «15+10» (рапид).
Состав участников: Ян Непомнящий (рейтинг ФИДЕ в рапид — 2758, Россия), Владислав Артемьев (2719, Россия), Петр Свидлер (2691, Россия), Александр Грищук (2688, Россия), Даниил Дубов (2688, Россия), Теймур Раджабов (2668, Азербайджан), Владимир Малахов (2644, Россия), Евгений Томашевский (2639, Россия), Ханс Ниманн (2624, США) и Максим Матлаков (2623, Россия).
Очень интересно будет понаблюдать за очередным противостоянием Ниманна с ведущими российскими гроссмейстерами. Напомним, что после «Аэрофлот Опен» — 2025 Ханс и Даниил провели поединок из 18 партий с коротким контролем (Непомнящего Ниманн также вызвал на матч, но Ян отказался). После первого дня Дубов вел 5,5:3,5, но во второй день Ниманн сумел сравнять счет. Перед заключительной партией счет был равным — 8,5:8,5. Даниил играл белыми и сумел поставить перед соперником проблемы, и когда уже казалось, что Ханс спасается, россиянин нашел отличный ресурс и сумел одержать победу в коневом эндшпиле. Согласно договоренности проигравший обязался пройти проверку на детекторе лжи.
Долгое время Ханс отмалчивался относительно этой истории, но в мае заявил, что пройдет полиграф. «Первоначальная проверка была отменена по логистическим причинам, но теперь в ближайшее время вновь организую ее. Я пройду эту проверку на полиграфе исключительно потому, что это было условием матча, а не потому, что мне нужно что-то доказать. Каждая официальная шахматная организация неоднократно подтверждала, что попытки поставить под сомнение мою легитимность как игрока являются злонамеренными, беспочвенными и совершенно абсурдными. Единственное, что мне осталось доказать, это то, что я могу стать чемпионом мира по шахматам», — написал Ниманн в своих соцсетях.
Также американец дал понять, что Федерация шахмат США не заинтересована, чтобы он принимал участие в крупнейших внутренних стартах. «Несмотря на то что моя собственная страна несправедливо внесла меня в черный список и необоснованно исключила из почти всех крупных турниров, моя страсть и любовь к шахматам сильнее, чем когда-либо».
Зато в России Хансу рады. Помимо московского турнира, американец также получил приглашение на классический супертурнир в Ханты-Мансийске, который должен пройти в июле 2025 года.
Тимур Ганеев