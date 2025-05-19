Ниманн вновь приедет в Москву. Американца ждут новые дуэли с Дубовым и Непомнящим

Долгое время Ханс отмалчивался относительно этой истории, но в мае заявил, что пройдет полиграф. «Первоначальная проверка была отменена по логистическим причинам, но теперь в ближайшее время вновь организую ее. Я пройду эту проверку на полиграфе исключительно потому, что это было условием матча, а не потому, что мне нужно что-то доказать. Каждая официальная шахматная организация неоднократно подтверждала, что попытки поставить под сомнение мою легитимность как игрока являются злонамеренными, беспочвенными и совершенно абсурдными. Единственное, что мне осталось доказать, это то, что я могу стать чемпионом мира по шахматам», — написал Ниманн в своих соцсетях.