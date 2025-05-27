Российский шахматист в 10 лет стал рекордсменом! В этом возрасте даже Карлсен так не сиял

«Это нас очень, конечно, удивило, что его так захватила эта игра. Потому что мы с мужем совершенно не играли в шахматы. Это нас как-то не особо интересовало. Однако Роме так понравилось: он нас постоянно просил играть. Но, так как нам нужно было работать, у нас были свои какие-то дела, мы постоянно с ним играть не могли. Мы ему пообещали, что мы ему найдём тренера, и с этим тренером он начал заниматься каждый день», — говорит Саглара.