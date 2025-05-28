Дубов проиграл Ниманну в матче-реванше

В декабре Дубов не вышел на партию против Ниманна на чемпионате мира по блицу. Американец обвинил россиянина в трусости, а затем предложил ему провести матч. В начале марта в Москве состоялась встреча шахматистов, Дубов как победитель заслужил право задать сопернику любой вопрос, при этом Ниманн должен был быть подключен к полиграфу.