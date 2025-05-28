Дубов проиграл Ниманну в матче-реванше

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российский шахматист Даниил Дубов уступил американцу Хансу Ниманну в матче-реванше, который прошел в Москве в формате блица.
Встреча из 18 партий завершилась со счетом 9:9. Шахматисты сыграли тай-брейк из двух партий, по итогам которых сильнее оказался 21-летний американец. Общий счет матча — 10,5−9,5.
В декабре Дубов не вышел на партию против Ниманна на чемпионате мира по блицу. Американец обвинил россиянина в трусости, а затем предложил ему провести матч. В начале марта в Москве состоялась встреча шахматистов, Дубов как победитель заслужил право задать сопернику любой вопрос, при этом Ниманн должен был быть подключен к полиграфу.
Представитель США отказался отвечать на полиграфе и обвинил российского гроссмейстера в неуважении. Позднее Ниманн опубликовал видео, как он проходит тест на полиграфе. Согласно заключению проводившего тест специалиста, Ниманн, которому задавали вопросы о возможном мошенничестве в шахматах, отвечал правдиво.