Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубов проиграл Ниманну в матче-реванше

Российский шахматист Дубов проиграл американцу Ниманну в матче-реванше.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российский шахматист Даниил Дубов уступил американцу Хансу Ниманну в матче-реванше, который прошел в Москве в формате блица.

Встреча из 18 партий завершилась со счетом 9:9. Шахматисты сыграли тай-брейк из двух партий, по итогам которых сильнее оказался 21-летний американец. Общий счет матча — 10,5−9,5.

В декабре Дубов не вышел на партию против Ниманна на чемпионате мира по блицу. Американец обвинил россиянина в трусости, а затем предложил ему провести матч. В начале марта в Москве состоялась встреча шахматистов, Дубов как победитель заслужил право задать сопернику любой вопрос, при этом Ниманн должен был быть подключен к полиграфу.

Представитель США отказался отвечать на полиграфе и обвинил российского гроссмейстера в неуважении. Позднее Ниманн опубликовал видео, как он проходит тест на полиграфе. Согласно заключению проводившего тест специалиста, Ниманн, которому задавали вопросы о возможном мошенничестве в шахматах, отвечал правдиво.