Ниманн взял реванш у Дубова. Американец выбрался из почти безнадежного положения

«Получился какой-то странный день, — сказал Даниил. — У нас абсолютно разные подходы. Видно, что он очень напрягается, пыжится. Где-то это ему помогает, где-то мешает. Я играл в режиме: любой ход — любое поле. По возможности побыстрее. Получалось не всегда. Об этом говорят камбэки. Сначала я проиграл три партии подряд, затем три выиграл. Играть было весело. Явно для Ханса этот матч значит больше. Не знаю, что он хочет доказать. Я пришел наслаждаться шахматами. За меня пришли поболеть много друзей. Было очень приятно, мы много смеялись. Матч шел больше фоном».