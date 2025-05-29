Ниманн взял реванш у Дубова. Американец выбрался из почти безнадежного положения

Хансу Ниманну удалось взял реванш у Даниила Дубова в мини-матче, который проходил в Москве. Основная часть матча закончилась с равным счетом — 9:9. Матч перешел в тай-брейк, где в первой блиц-партии Хансу удалось одержать победу, а во второй — отбиться от атак Даниила. После своей победы Ханс не стал скрывать эмоций и уже анонсировал свой следующий матч против топ-игрока.
Разные подходы
В начале марта 2025-го Ханс Ниманн и Даниил Дубов сыграли матч, на кону которого стоял тест на детекторе лжи. Ниманн матч проиграл, но тест прошел успешно — полиграф не показал, что американский гроссмейстер пользовался подсказками во время игры в офлайн-турнирах. Поэтому россиянин согласился дать своему сопернику реванш. Напомним, что Ниманн приехал в Москву на Кубок Карпова (где провалился из-за джетлага) и с большим удовольствием задержался в российской столице.
Незадолго до начала матча Ханс опубликовал в своих соцсетях загадочный пост: «Никогда не позволяй им предугадать твой следующий ход». Эта фраза стала квинтэссенцией первого дня, который выдался крайне бескомпромиссным. Все девять сыгранных партий оказались результативными.
Ниманн начал матч с грубого «зевка», но затем ему удалось выиграть три партии подряд и выйти вперед — 4:2. После этого соперники ушли на небольшой перерыв, с которого американец «не вернулся» — уже в дебюте Ханс допускал серьезные ошибки и проиграл все оставшиеся партии. Итоговый счет — 5:4 в пользу Дубова.
«Получился какой-то странный день, — сказал Даниил. — У нас абсолютно разные подходы. Видно, что он очень напрягается, пыжится. Где-то это ему помогает, где-то мешает. Я играл в режиме: любой ход — любое поле. По возможности побыстрее. Получалось не всегда. Об этом говорят камбэки. Сначала я проиграл три партии подряд, затем три выиграл. Играть было весело. Явно для Ханса этот матч значит больше. Не знаю, что он хочет доказать. Я пришел наслаждаться шахматами. За меня пришли поболеть много друзей. Было очень приятно, мы много смеялись. Матч шел больше фоном».
Возвращение Ханса
Казалось, что второй день начался для американца позитивно — Ниманн провел в эндшпиле ферзя и был близок к победе, но в итоге не только не сумел добиться победы, но и вовсе проиграл. Сразу же после этого Ниманн проиграл еще одну партию — счет стал 7:4 в пользу Дубова.
С учетом первого дня Ниманн проиграл пять партий подряд. После этого для победы в матче Хансу нужно было набирать 5,5 очка из 7, в то время как Дубову было достаточно набрать всего 2,5 очка. Вроде бы победитель был предопределен, но боевой настрой Ниманна дал о себе знать. Он победил в 12-й партии матча, а затем Дубов дважды подряд просрочил время (в сложных позициях). Так разрыв в счете сократился до минимального (8:7). А за две партии до конца американец смог сравнять счет (8:8).
Напомним, что в их первом матче все решилось в последней партии. Даниил играл белыми и сумел поставить перед соперником проблемы, и когда уже казалось, что Ханс спасается, россиянин нашел отличный ресурс и сумел одержать победу в коневом эндшпиле. В этот раз Даниил вновь имел хорошие шансы на победу в восемнадцатой партии, но не сумел грамотно реализовать две лишние пешки — поединок в итоге завершился вничью.
Согласно предварительной договоренности гроссмейстеры отправились играть две дополнительные партии. В случае равного счета был запланирован армагеддон, который все шахматисты считают русской рулеткой. Однако до этого дело не дошло.
Дубов получил отличную позицию, но не нашел точных ходов, поддерживающих перевес. В итоге россиянин перегнул палку, допустил несколько неточностей и потерпел поражение, играя белым цветом. Пытаясь отыграться, Даниил сумел черными добиться перспективного положения, но Ханс уверенно отбил все угрозы оппонента, после чего соперники согласились на ничью. В итоге со счетом 1,5−0,5 победу на тай-брейке одержал Ниманн.
Ханс так обрадовался победе над Даниилом Дубовым, что вновь попытался заговорить по-русски. В своих социальных сетях он капслоком написал «BOLSHOI STRADANIA! DAVAI DUSHA!».
Также американец анонсировал матч-реванш против нидерландского гроссмейстера Аниша Гири, который пройдет 4 июня на онлайн-платформе Endgame.