Карлсен: нынешние шахматисты не будут доминировать так, как я

«Нынешние игроки не будут доминировать так, как я. Это честный ответ. Гукеш на этом турнире (Norway Chess. — Прим. “Чемпионата”) показал, что он на верном пути, он фантастически играет. Но нет ощущения, что он впереди всех, как можно подумать. Есть таланты, которые становятся единственными и неповторимыми в своём поколении, это не так просто», — приводит слова Карлсена Chess.com India.